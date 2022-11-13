З’явилося відео, як окупанти крадуть єнота із херсонського зоопарку

Тварину вкрало російське командування

Росіяни викрали із херсонського зоопарку більшу частину тварин. У мережі з’явилося відео, як загарбники ловлять єнота голими руками й саджають у клітку.

«Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку : від лами і вовка до віслюка і білок», – повідомив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

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Раніше повідомлялося, що в день, коли окупанти залишили Херсон, російська журналістка Анна Долгарьова написала дивний пост. Кореспондентка розповіла, єдиною хорошою новиною про Херсон є той факт, що її друг встиг «покрасть» єнота із місцевого зоопарку. Новина викликала цілу хвилю мемів у мережі.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

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