Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)

У акваторії бухт помітна активність військової техніки

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 квітня, близько четвертої ранку пролунали два вибухи. За даними окупаційної «влади», російський флот атакували підводні безпілотники. Згодом росіяни заявили, що один безпілотник був знищений, інший «вибухнув сам», пише Gordonua.

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За словами місцевих жителів, пролунали два потужні вибухи, від яких прокинулося майже все місто. На опублікованих кадрах видно розбиті вікна у навколишніх будівлях. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у акваторії бухт помітна активність військової техніки.

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Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. У мережі з’явилося відео, як ворожий Чорноморський флот нібито відбиває атаку надводних безпілотників на Севастополь.