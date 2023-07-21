Ракетний обстріл Одещини та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах

Є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (49 вибухів). Із артилерії та мінометів – по Новгород-Сіверському району. Зруйновано один із мостів у прикордонні, пошкоджено вежу стільникового звʼязку. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив шість обстрілів – 19 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Хотінської, Білопільської, Краснопільської Юнаківської, Есманської громад. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади. Краснопільська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (25 вибухів, один не розірвався) та обстріли з артилерії (13 вибухів). Крім того, був авіаудар, внаслідок якого пошкоджено приміщення агрофірми.

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Великописарівська громада: зафіксовано вісім артилерійських вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач. Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах області. 63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому. Внаслідок ворожого удару по сіськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв с.Новоосинове Куп'янського району. Отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено три будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі. Близько 23:10 м. Вовчанськ Чугуївського району було обстріляне з мінометів, пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. У с. Покаляне Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок. Біля 12:40 ворог з артилерії обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено шість приватних будинків. О 23:50 Куп'янськ був обстріляний вдруге, пошкоджено приватний будинок.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Уди, Одноробівка Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі. Внаслідок ворожого обстрілу з танка смт. Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Петрівка Богодухівського району поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок.

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У с. Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані. Луганщина: за добу противник здійснив 99 обстрілів (458 снарядів). Від 1 серпня буде значно обмежений в’їзд до Рубіжного. Без місцевої реєстрації не пускатимуть нікого, навіть перевізників.

Донеччина

Рашисти здійснили 19 обстрілів, застосувавши БПЛА «Шахед», РСЗВ «Град», «Ураган», артилерію, танки, міномети. Обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Миколаївка, с.Розлив, с.Предтечине, с.Богоявленка, смт Південне, с.Дружба, с.Іванівське, с.Кліщіївка, Костянтинівка Пошкоджено 33 об’єкти: 27 житлових будинків, три цивільні автомобілі, газопровід, ЛЕП, господарська споруда. По області за добу: двоє загиблих і двоє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку – ворожі артилерійські обстріли вздовж узбережжя м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні зранку ворог знову завдавав артилерійських ударів по м. Очаків, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих. Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків. Постраждалих немає. Також вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада; пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

Одещина

На світанку росіяни випустили ракети типу «Калібр» з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 45 обстрілів (243 снаряди), з них по м. Херсон – п'ять обстрілів (20 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області. У селі Дніпровське Білозерської громади через обстріл значних руйнувань зазнала школа та будинки місцевих жителів. Атакували росіяни з артилерії й будинок культури у Золотій Балці Новоолександрівської громади. У будівлі пошкоджено дах. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

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Нагадаємо, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.