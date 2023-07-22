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Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина загинула, четверо поранені

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина загинула, четверо поранені
Росіяни обстріляли центр селища Угроїди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог атакував одне із селищ Краснопільської громади, що на кордоні з Росією: зафіксували 14 вибухів

Окупанти зранку 22 липня вдарили по селищу в Сумській області. Попередньо, унаслідок обстрілу загинула одна людина, а четверо отримали поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади, що на кордоні з Росією. Зафіксували 14 вибухів. За попередньою інформацією, унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених шпиталізували.

Також зазнали руйнувань будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури.

Секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта розповіла «Суспільному», що росіяни обстріляли центр селища Угроїди. За її інформацією, загинув 56-річний чоловік.

Нагадаємо, також окупанти атакували Донеччину: вісім загиблих, серед них – діти (фото).

До слова, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що влада Сумщини проведе евакуацію із п'ятикілометрової прикордонної зони з Росією. Таке рішення пов'язане зі збільшенням артилерійських обстрілів.

Зауважимо, із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг. На вокзалі у Києві евакуйовані отримають одноразову допомогу.

Читайте також: Мер Сум: Поки наші наступають на півдні, ворог може вдарити з півночі
Теги: окупанти обстріл Сумщина

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