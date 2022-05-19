Десантники у запеклому бою знищили техніку рашистів (відео)

Вояки за допомогою «Стугни» спалили два танки ворогів

Українські десантники продовжують давати відсіч ворогам. Так, у ході запеклих боїв 19 травня один із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки рашистів. Про це підрозділ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, десантники за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» знищив два танки та БМП окупантів.

«З Днем вишиванки, дорогі українці!», – підписали відео ліквідації ворожої техніки вояки.

Раніше українські воїни вигадали оригінальний спосіб «привітати» загарбників із Днем вишиванки. Для цього вони розмалювали набої тематичними малюнками.

Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 травня.

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