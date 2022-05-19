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    Події в Україні

    Десантники у запеклому бою знищили техніку рашистів (відео)

    Українські військові перетворюють ворожу техніку на металобрухт - Десантники у запеклому бою знищили техніку рашистів (відео)
    Українські військові перетворюють ворожу техніку на металобрухт
    фото з відкритих джерел

    Вояки за допомогою «Стугни» спалили два танки ворогів

    Українські десантники продовжують давати відсіч ворогам. Так, у ході запеклих боїв 19 травня один із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки рашистів. Про це підрозділ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Крім того, десантники за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна» знищив два танки та БМП окупантів.

    «З Днем вишиванки, дорогі українці!», – підписали відео ліквідації ворожої техніки вояки.

    Раніше українські воїни вигадали оригінальний спосіб «привітати» загарбників із Днем вишиванки. Для цього вони розмалювали набої тематичними малюнками.

    Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 травня.

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    Теги: росія окупанти історія свята війна українці Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Десантники у запеклому бою знищили техніку рашистів (відео)