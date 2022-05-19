  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Центробанк РФ дозволив росіянам купувати валюту, крім доларів та євро

    Банки в РФ продаватимуть громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США та євро - Центробанк РФ дозволив росіянам купувати валюту, крім доларів та євро
    Банки в РФ продаватимуть громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США та євро
    фото з відкритих джерел

    Чинні обмеження на продаж готівкових доларів США та євро зберігаються – до 9 вересня 2022 року

    Центробанк РФ дозволив банкам з 20 травня продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро. Про це повідомляється на сайті російського регулятора.

    Таке рішення пов'язане начебто з наявністю в банків залишків іноземних банкнот.

    «Чинні обмеження на продаж готівкових доларів США та євро зберігаються – до 9 вересня 2022 року громадяни можуть купити лише ті долари США та євро, які надійшли до кас банків починаючи з 9 квітня 2022 року. Раніше ці обмеження поширювалися на всі види готівкової валюти», – уточнили в ЦБ РФ.

    Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

    Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

    Дог слова, Україна закликає Захід видворити Росію і Білорусь із МВФ та Світового банку.

    Нагадаємо також, що понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія окупанти МВФ США війна Італія рейтинг Україна дефолт окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Центробанк РФ дозволив росіянам купувати валюту, крім доларів та євро