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    Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»

    Лукашенко заявив, що купив потрібну кількість&nbsp;&laquo;Іскандерів&raquo; - Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»
    Лукашенко заявив, що купив потрібну кількість «Іскандерів»
    фото з відкритих джерел

    Ракетні комплекси розташували на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області

    Білорусь купила в Росії «потрібну кількість» ракетних комплексів «Іскандер» і С-400. Питання купівлі узгоджували особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін, повідомляє «Беларускі Гаюн».

    «Ми домовилися з Путіним. Ми купили потрібну нам кількість «Іскандерів», С-400, озброїли нашу армію. Зараз це вже зовсім інша армія з таким озброєнням. Принаймні неприйнятний, колосальний збиток ця зброя може завдати», – сказав білоруський диктатор.

    За інформацією «Беларускі Гаюн», С-400 та «Іскандери» перебувають на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області.

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    Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»
    Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»
    Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»
    Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»

    «Наприкінці квітня ми публікували докази, що на аеродромі базуються не менше 8-ми одиниць цих зенітно-ракетних комплексів, а також там перебувають ЗРПК «Панцир», кілька видів РЛС та інша військова техніка. Можливо, що ця техніка залишиться не одна, а разом із російським екіпажем, який продовжуватиме нею керувати, – ідеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що чиновники у Білорусі готуються до зміни автопарку із західного на російський. Лукашенко визнав, що після запроваджених санкцій йому та його посіпакам доведеться обходитися без продукції німецького автопрому.

    Теги: Білорусь росія окупанти зброя Олександр Лукашенко армія війна путін військова техніка Україна президент окупація #stoprussia
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    Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»