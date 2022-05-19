Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери»

Ракетні комплекси розташували на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області

Білорусь купила в Росії «потрібну кількість» ракетних комплексів «Іскандер» і С-400. Питання купівлі узгоджували особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін, повідомляє «Беларускі Гаюн».

«Ми домовилися з Путіним. Ми купили потрібну нам кількість «Іскандерів», С-400, озброїли нашу армію. Зараз це вже зовсім інша армія з таким озброєнням. Принаймні неприйнятний, колосальний збиток ця зброя може завдати», – сказав білоруський диктатор.

За інформацією «Беларускі Гаюн», С-400 та «Іскандери» перебувають на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області.

«Наприкінці квітня ми публікували докази, що на аеродромі базуються не менше 8-ми одиниць цих зенітно-ракетних комплексів, а також там перебувають ЗРПК «Панцир», кілька видів РЛС та інша військова техніка. Можливо, що ця техніка залишиться не одна, а разом із російським екіпажем, який продовжуватиме нею керувати, – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що чиновники у Білорусі готуються до зміни автопарку із західного на російський. Лукашенко визнав, що після запроваджених санкцій йому та його посіпакам доведеться обходитися без продукції німецького автопрому.