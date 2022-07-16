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  4. Десантники зі «Стугни» підбили два ворожі танки (відео)
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    Події в Україні

    Десантники зі «Стугни» підбили два ворожі танки (відео)

    Десантники зі «Стугни» підбили два ворожі танки (відео)
    фото скріншот відео

    Російське залізяччя топтало залишки вигорілого українського поля

    Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-Штурмових військ ЗСУ підбили на східному фронті два ворожі танки. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

    «Жнива «птуристів» – сезон 2022. Вдалий врожай сьогодні зібрали оператори ПТРК «Стугна» 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підбили два ворожих танки на східному фронті. Російське залізяччя топтало залишки вигорілого українського поля. Та майстерним влучанням наші «птуристи» помстились за нашу землю, за наше зерно. Окупанти ви будете відповідати за кожен знищений вами колосок!» – ідеться в дописі.

    Нагадаємо, бійці харківського підрозділу філігранно знищили окупантів в Білогорівці. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Десантники зі «Стугни» підбили два ворожі танки (відео)