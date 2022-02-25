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    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)

    Пожежники евакуювали 150 мешканців - У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)
    Пожежники евакуювали 150 мешканців
    фото: ДСНС України

    Вогонь у будинку на вулиці Кошиця, 7а загасили о 05:37 годині

    Пожежу у столичній багатоповерхівці в районі Позняків, куди на світанку влучили уламки збитої ворожої ракети, ліквідували. Про це інформує ДСНС України.

    Вогонь у будинку на вулиці Кошиця, 7а загасили о 05:37 годині 25 лютого. Врятовано 20 людей, травмовано – 8 та евакуйовано 150 мешканців.

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    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)
    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)
    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)
    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)
    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)
    фото: ДСНС України

    Від ДСНС залучали 72 особи та 12 одиниць техніки.

    Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого 2022 року, у Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожого літального апарату влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Мер столиці Віталй Кличко повідомив про пораненик у будинку по вулиці Кошиця, 7-а.

    «Один з них у важкому стані. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування», – написав мер.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

    За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

    На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

    Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

    Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

    До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

    Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.

    Теги: Росія МВС Київ ДСНС Антон Геращенко мер бомбардування Володимир Зеленський президент будинок радник
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    У зруйнованій уламками ракети столичній багатоповерхівці ліквідували пожежу (фото)