Кличко закликав бізнес надати допомогу киянам, які перебувають в укриттях та метро

Метро столиці не перевозить пасажирів та перейшло у режим укриття

Мер нагадав, що метро не перевозить пасажирів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до бізнесу та закликав надати допомогу містянам продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності. «Це потрібно сьогодні людям, які перебувають в укритті, в метро, в лікарнях. Потрібна також допомога нашим захисникам, щоб вистояти та відбити Київ», – наголосив очільник столиці.

Кличко також нагадав, що метро не перевозить пасажирів та перейшло у режим укриття. Крім того, закликав киян не виходити в місто, залишатися вдома або у сховищах.

Зараз у Київській області напружено, усю ніч тривали запеклі бої. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, ситуація контрольована. «Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складними напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація в місті Бровари. Спостерігаємо нарощування військ на кордоні з Україною на Київщині», – повідомив він.

Також у Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

Як відомо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.