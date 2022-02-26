«Кращі з вас загинули на війні проти Путіна»: український воїн звернувся до кадирівців

Жоден загарбник не буде почувати себе в безпеці на нашій території

Українська армія зупинить будь-якого загарбника

Український солдат, Сергій Коротких під псевдо Боцман, записав звернення до чеченських найманців, які приїхали в Україну підтримати російську агресію проти нашої держави.

«Кращі з вас загинули на війні проти Путіна, а всі інші мені не цікаві», каже воїн.

За його словами, путінських найманців чекають у всеготовності.

«Я навіть радий, якщо ви приїдете, бо вас дуже легко ідентифікувати у приціл» підсумував Боцман.

Нагадаємо, в Україні третій день повномасштабної агресії Росії. У суботу, 26 лютого диверсійно-розвідувальні групи противника роблять спроби висадки на лівому березі міста Києва. Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з добрими новинами, він розповів, що ми змогли пережити цю ніч та утримати свої позиції.

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