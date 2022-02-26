Зеленський посмертно нагородив сапера, який підірвав Генічеський міст

Президент: «Сапер Віталій Скакун замінував важливий стратегічний об'єкт, але вчасно піти звідти не встиг»

Президент Володимир Зеленський вирішив нагородити сапера Скакуна, що підірвав Генічеський міст, званням «Герой України» посмертно. Про це він сказав у відеозверненні 26 лютого.

«Я ухвалив рішення про нагородження званням «Герой України» Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», – сказав він.

Сапер інженерно-саперного відділення батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Скакун загинув 24 лютого під час підриву мосту для зупинення просування танкової колони російських військ.

«Матрос Віталій Скакун зголосився підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Він замінував важливий стратегічний об'єкт, але вчасно піти звідти не встиг», – йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

Російські диверсанти намагаються здійснити висадку на лівий берег Києва. Але українські військові їм цього не дають зробити і тримають ситуацію під контролем.

Зазначимо, зранку 26 лютого ворог наступав до центру проспектом Перемоги. Військові злочинці РФ атакували військову частину біля метро Берестейська.

Другий тяжкий напрямок – південний. Бої тривали у Василькові, передмістя столиці, де розташовані військова частина та аеродром.

Зранку 26 лютого у Києві російські окупанти обстріляли аеропорт «Жуляни», і снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок руйнувань є постраждалі. За офіційною інформацією, жертв немає. Проводиться евакуація.