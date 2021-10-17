Знищення Мотороли. Через п’ять років журналіст оприлюднив деталі української спецоперації

16 жовтня 2016 року СБУ знищило одного з найвідоміших бойовиків Донбасу – Арсена Павлова

Юрій Бутусов оприлюднив подробиці ліквідації одного з найвідоміших російських терористів в окупованому Донбасі

16 жовтня 2016 року П’яте управління Департаменту контррозвідки СБУ знищило одного з найвідоміших бойовиків Донбасу – Арсена Павлова, на позивний Моторола. Однак спецоперація могла стати невдалою через одну помилку. Подробиці спецоперації розкрив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні можна розповісти деякі деталі цієї спецоперації. З причини причетності «Мотороли» до вбивств багатьох громадян України, зокрема, Героя України Ігоря Брановицького, ліквідувати терориста було вирішено дома», – повідомляє Бутусов.

Складність полягала в тому, що житловий будинок в центрі Донецька, де проживав терорист, знаходився під його охороною, яка стежила і за двором, і за під’їздом. Крім того, не можна було допустити, щоб постраждали мирні жителі.

СБУ вирішила, що підрив потрібно здійснювати в ліфті. На це зголосилися два добровольці – кадровий співробітник зі спецпідготовкою і позаштатний агент, «який, однак, володів екстраординарними вольовими якостями, і зіграв вирішальну роль в операції».

Спочатку агенти розвідали всі деталі двору, під’їзду і самого ліфта. Наступним етапом було тренування в київському будинку з аналогічним ліфтом.

За легендою, диверсанти повинні були діяти, як бригада ліфтерів, яка проводила плановий огляд.

«Вони повинні були відкрити шахту ліфта, встановити на кабіні ліфта міну і датчик, що передає інформацію про знаходження терориста в ліфті», – розкриває деталі журналіст.

Устаткування замаскували під ремонтний комплект ліфтера. За кілька днів до підриву, коли Моторола був у від’їзді, «ремонтники» прийшли на спецоперацію. Охорона їх перевірила, але ніяких підозр не з’явилося.

Українські диверсанти відкрили шахту ліфта і встановили на кабіні ліфта міну і датчик, що передає інформацію про захід терориста в ліфт.

«Однак після того, як «ремонтники» пішли, трапився прокол. Диверсанти виявили, що забули на даху ліфта... один зі своїх мобільних телефонів. Находження телефона до моменту проведення спецоперації могло привести до її провалу. А виявлення телефону навіть після успіху дозволило б росіянам отримати деякі деталі контактів, які їм знати не варто. Диверсанти мали намір домогтися результату, вони розуміли, що такий злочинець як Моторола повинен понести покарання напевно», – додає Юрій Бутусов.

Агент повернувся в будинок під приводом перевірки того, що ліфт працює справно, і забрав телефон.

16 жовтня, коли терорист з охоронцем увійшли в ліфт, це, завдяки датчику, почув український агент. Він подзвонив на мобільний телефон Мотороли і пролунав вибух. Терористові і охоронцеві відірвало голови.

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Диверсанти покинули Донецьк, попри це, ФСБ кілька разів рапортував про «їх затримання».

«Мабуть, показання фабрикують для обману російського керівництва і населення окупованих територій, щоб приховати провал ФСБ», – написав Бутусов.

Він також пише, що за президента Зеленського не було здійснено жодної вдалої спецоперації СБУ проти бойовиків.

Нагадаємо, журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, чому замах на нього був провальним, а також назвав прізвище можливого замовника.