Війна на Донбасі: названо кількість загиблих українських військових

Від початку року в ході бойових дій на сході України загинули 55 військовослужбовців

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Від початку 2021 року в ході бойових дій в районі операції Об’єднаних сил загинули 55 військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію Управління зв’язків із громадськістю ЗСУ.

«З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за офіційними даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 тис. 368 військовослужбовців ЗСУ.

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