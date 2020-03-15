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    Події в Україні

    «Добрий вечір! Будьте обережні!» Закарпатець в Італії налякав земляків «коронавірусним» відео

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    «Добрий вечір! Будьте обережні!» Закарпатець в Італії налякав земляків «коронавірусним» відео
    Скріншот з відео

    В Італії міста опустошені, люди не виходять з дому

    Уродженець Виноградова Андрій Дудаш, який зараз перебуває в Італії розповів що зараз діється в передмісті Мілана.

    Закарпатець розповідає, що в місті Бергамо за ніч від коронавірусу померло 54 людини.

    В Італії міста опустошені, люди не виходять з дому.

    «Тільки ізолювавшись можна захиститися від коронавірусу», – додає закарпатець.

    Також зі слів Андрія Дудаша, багато старших італійців померло від коронавірусу, а жінки, які доглядали за ними вирушили на Батьківщину.

    Більше як живе Італія в умовах епідемії коронавірусу дивіться у відео.

    Попри епідемію, в Італії, де через коронавірус на всій території країни введено жорсткі заходи щодо обмеження пересування і зборів, жителі намагаються розважатися не виходячи з дому. На тісних вуличках італійських міст люди співають, висунувшись з вікон своїх квартир.

    Нагадаємо, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб. Кількість заражених в Китаї – 80,995 людей.

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