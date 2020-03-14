Як правильно перебувати на карантині: В мережі діляться життєрадісними відео з Італії



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Скріншот з відео

На тісних вуличках італійських міст люди співають, висунувшись з вікон своїх квартир

В Італії, де через епідемію коронавірусу на всій території країни введено жорсткі заходи щодо обмеження пересування і зборів, жителі намагаються розважатися не виходячи з дому.

У мережі публікують відео танців і співів, які влаштовують мешканці багатоквартирних будинків прямо з вікон і на балконах.

На тісних вуличках італійських міст люди співають, висунувшись з вікон своїх квартир, тепла весняна погода дозволяє також виходити на балкони і влаштовувати запальні танці.

Музику забезпечують самі жителі – деякі виходять зі своїми інструментами, а хтось виносить на балкон цілий діджейський пульт.

Розвагам підвладні італійці різного віку. На відео потрапила навіть бабуся, яка зайшлася в танці на балконі свого будинку.

За останніми даними, в Україні перевіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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