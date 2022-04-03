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    Події в Україні

    Ворожа авіація сконцентрувалася на одному з напрямків наступу – британська розвідка

    РФ не змогла досягнути одного з основних завдань в Україні - Ворожа авіація сконцентрувалася на одному з напрямків наступу – британська розвідка
    РФ не змогла досягнути одного з основних завдань в Україні
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Українські сили ППО суттєво порушили російські плани

    Незважаючи на всі зусилля Росії, українські сили протиповітряної оборони як і раніше створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій. В результаті російські літаки як і раніше вразливі для систем ППО малої і середньої дальності. Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

    За інформацією британської розвідки, в останній тиждень спостерігалася концентрація дій російської авіації в напрямку південного сходу України. Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям.

    Як наслідок, це істотно вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів.

    Повний контроль над повітрям був одним з основних завдань російської армії в Україні.

    Нагадаємо, окупанти змінили тактику бойових дій у небі.

    Росіяни втратили у боях проти України багато авіаційної техніки.

    За минулу добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника.

    Напередодні за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

    Українські військові повідомляють, що ворог зосередив активність на сході України.

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    Теги: розвідка росія окупанти авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворожа авіація сконцентрувалася на одному з напрямків наступу – британська розвідка