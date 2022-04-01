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    Події в Україні

    Ситуація на Донеччині: голова ОВА просить людей евакуюватися з лінії фронту (фото)

    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини - Ситуація на Донеччині: голова ОВА просить людей евакуюватися з лінії фронту (фото)

    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини

    фото: Павло Кириленко/ Facebook

    У центрі та на півдні регіону не вщухають обстріли

    Станом на 1 квітня найскладніша ситуація на Донеччині залишається на півдні області – ця територія перебуває під постійними обстрілами та частково окупована російськими військами. У Маріуполі та Волновасі встановити точну кількість жертв та масштаби руйнувань зараз неможливо. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    У центрі області теж тривають постійні обстріли, зокрема:

    • у Вугледарській громаді вчора було поранено 11 людей, у тому числі п’ятеро дітей, і пошкоджено сім будинків;
    • тривають обстріли Мар’їнської громади. Сьогодні росіяни вбили людину у Мар’їнці та пошкодили два будинки;
    • в Авдіївці внаслідок обстрілів відсутнє водо- і теплопостачання; рух міського транспорту призупинено. Вчора під обстріл потрапила місцева школа, сьогодні – ще чотири житлові будинки;
    • в багатьох населених пунктах Очеретинської громади пошкоджене електропостачання. Одна людина загинула, є руйнування та пошкодження житлових будинків.
    • у Торецькій громаді відсутнє водопостачання; місцева влада забезпечує мешканців водою.

    Продовжується евакуація цивільних там, де це можливо. За 1 квітня вивезли автобусами з прифронтових населених пунктів 248 людей, серед яких 40 дітей.

    Крім того, триває евакуація мешканців області поїздами. Всього станом на вечір 1 квітня поїздами область покинули 131 тис. 344 людини.

    «Наполегливо прошу всіх, чиї міста опинилися на лінії фронту, евакуюватися у безпечне місце. Особливо це стосується дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто залежить від наявності специфічних ліків. Евакуація – це тимчасово. Зараз головне зберегти своє життя. Ми ретельно документуємо кожен воєнний злочин, вчинений росіянами на нашій землі. Вони за все заплатять!», – наголосив Кириленко.

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    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини. фото: Павло Кириленко/ Facebook
    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини. фото: Павло Кириленко/ Facebook
    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини. фото: Павло Кириленко/ Facebook
    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини. фото: Павло Кириленко/ Facebook
    Наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Донеччини. фото: Павло Кириленко/ Facebook

    Нагадаємо, на Донеччині окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполя.

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    Ситуація на Донеччині: голова ОВА просить людей евакуюватися з лінії фронту (фото)