Ситуація на Донеччині: голова ОВА просить людей евакуюватися з лінії фронту (фото)

У центрі та на півдні регіону не вщухають обстріли

Станом на 1 квітня найскладніша ситуація на Донеччині залишається на півдні області – ця територія перебуває під постійними обстрілами та частково окупована російськими військами. У Маріуполі та Волновасі встановити точну кількість жертв та масштаби руйнувань зараз неможливо. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У центрі області теж тривають постійні обстріли, зокрема:

у Вугледарській громаді вчора було поранено 11 людей, у тому числі п’ятеро дітей, і пошкоджено сім будинків;

тривають обстріли Мар’їнської громади. Сьогодні росіяни вбили людину у Мар’їнці та пошкодили два будинки;

в Авдіївці внаслідок обстрілів відсутнє водо- і теплопостачання; рух міського транспорту призупинено. Вчора під обстріл потрапила місцева школа, сьогодні – ще чотири житлові будинки;

в багатьох населених пунктах Очеретинської громади пошкоджене електропостачання. Одна людина загинула, є руйнування та пошкодження житлових будинків.

у Торецькій громаді відсутнє водопостачання; місцева влада забезпечує мешканців водою.

Продовжується евакуація цивільних там, де це можливо. За 1 квітня вивезли автобусами з прифронтових населених пунктів 248 людей, серед яких 40 дітей.

Крім того, триває евакуація мешканців області поїздами. Всього станом на вечір 1 квітня поїздами область покинули 131 тис. 344 людини.

«Наполегливо прошу всіх, чиї міста опинилися на лінії фронту, евакуюватися у безпечне місце. Особливо це стосується дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто залежить від наявності специфічних ліків. Евакуація – це тимчасово. Зараз головне зберегти своє життя. Ми ретельно документуємо кожен воєнний злочин, вчинений росіянами на нашій землі. Вони за все заплатять!», – наголосив Кириленко.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти вбили дорослого і дитину, які намагалися вирватися з Маріуполя.

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