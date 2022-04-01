Сьогодні ЗСУ на сході знищили майже три сотні окупантів
Десятки ворожої техніки пішли на металолом
1 квітня на східному напрямку фронту точилися важкі бої, ворог намагався великими силами прорвати оборону, здійснивши шість атак. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.
Українські воїни знищили:
- особового складу – до 280;
- танків – 6;
- БТР – 22;
- БМП – 19;
- артилерійських систем, мінометів – 6;
- РСЗВ – 2;
- АТ – 14;
- БПЛА – 3.
«Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш...», – прокоментували військові.
Нагадаємо, ворог перегруповує війська для наступу на схід України – Генштаб.