Сьогодні ЗСУ на сході знищили майже три сотні окупантів

Десятки ворожої техніки пішли на металолом

1 квітня на східному напрямку фронту точилися важкі бої, ворог намагався великими силами прорвати оборону, здійснивши шість атак. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

Українські воїни знищили:

особового складу – до 280;

танків – 6;

БТР – 22;

БМП – 19;

артилерійських систем, мінометів – 6;

РСЗВ – 2;

АТ – 14;

БПЛА – 3.

«Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш...», – прокоментували військові.

Нагадаємо, ворог перегруповує війська для наступу на схід України – Генштаб.

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