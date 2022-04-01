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    Події в Україні

    Сьогодні ЗСУ на сході знищили майже три сотні окупантів

    Наші захисники відбили всі атаки рашистів - Сьогодні ЗСУ на сході знищили майже три сотні окупантів
    Наші захисники відбили всі атаки рашистів
    фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Десятки ворожої техніки пішли на металолом

    1 квітня на східному напрямку фронту точилися важкі бої, ворог намагався великими силами прорвати оборону, здійснивши шість атак. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

    Українські воїни знищили:

    • особового складу – до 280;
    • танків – 6;
    • БТР – 22;
    • БМП – 19;
    • артилерійських систем, мінометів – 6;
    • РСЗВ – 2;
    • АТ – 14;
    • БПЛА – 3.

    «Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш...», – прокоментували військові.

    Нагадаємо, ворог перегруповує війська для наступу на схід України – Генштаб.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Донеччина смерть військові Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Сьогодні ЗСУ на сході знищили майже три сотні окупантів