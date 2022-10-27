Донецька ОВА показала вщент зруйноване селище Піски (відео)

На опублікованому відео видно лише залишки будівель – вони без дахів, без вікон та дверей, усередині все вигоріло

Селище Піски на Донеччині практично повністю знищене ворожими обстрілами. У населеному пункті майже не залишилось вцілілих будівль. Відповідне відео опублікувала Донецька обласна військова адміністрація.

«Піски. Зруйноване від російських ударів селище. Окупанти принесли смерть у це місце... Як сьогодні виглядають Піски, неподалік Авдіївки, дивіться у відео», – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно лише залишки будівель – вони без дахів, без вікон та дверей, усередині все вигоріло. Навколо сміття, що утворилося від руйнувань. Будівля церкви теж сильно постраждала від обстрілів та бомбардувань.

Раніше повідомлялося, що рашисти випалюють Піски «Солнцепеками».

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.