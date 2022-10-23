Донеччина: ворог вдарив по багатоповерхівках та лікарні. Жахливі фото наслідків

Від ворожих обстрілів постраждали багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, міська лікарня та автомобілі

Внаслідок масованих атак окупантів під завалами будинків загинули четверо місцевих мешканців

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу російськими військами Донецької області 23 жовтня внаслідок якого загинули четверо людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)»,– йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, 23 жовтня армія держави-агресора обстріляла з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган» Бахмут і смт Курдюмівка м. Торецька.

Внаслідок масованих атак окупантів під завалами будинків загинули четверо місцевих мешканців та ще двоє отримали поранення різного ступеню тяжкості. Від ворожих обстрілів постраждали багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, міська лікарня та автомобілі.

Нагадаємо, триває 242-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишаючи спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.