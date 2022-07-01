Дорожники відремонтували міст на трасі, якою окупанти вдерлись в Україну (фото)

Відремонтовано пошкоджений вибухом міст на трасі Київ – Чернігів

Служба автомобільних доріг відремонтувала пошкоджений міст на Чернігівщині на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Наразі проїзд мостом забезпечено, повідомляє «Укравтодор».

Спочатку територію обстежили та розмінували сапери, далі розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон.

Відремонтований міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі

Як відомо, траса М-01 Київ – Чернігів взяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП «Нові Яриловичі» і йшли в наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань.

Дорога М-01 – це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. Після деокупації області проводяться окремі роботи з відновлення проїзду.

Наразі на цій трасі:

збудована одна тимчасова об’їзна дорога біля невеликого мосту;

відремонтований один невеликий міст;

проведений розбір завалів великого мосту через р. Десна на об’їзній Чернігова, робиться проєкт ремонту;

планується відкриття руху по південному під’їзду до Чернігова через понтон.

До слова, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.