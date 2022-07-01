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    Події в Україні

    Дорожники відремонтували міст на трасі, якою окупанти вдерлись в Україну (фото)

    Міст на&nbsp;трасі М-01 Київ &ndash; Чернігів після ремонту - Дорожники відремонтували міст на трасі, якою окупанти вдерлись в Україну (фото)
    Міст на трасі М-01 Київ – Чернігів після ремонту
    фото: Укравтодор

    Відремонтовано пошкоджений вибухом міст на трасі Київ – Чернігів

    Служба автомобільних доріг відремонтувала пошкоджений міст на Чернігівщині на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Наразі проїзд мостом забезпечено, повідомляє «Укравтодор».

    Спочатку територію обстежили та розмінували сапери, далі розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон.

    Відремонтований міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі

    Відремонтований міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі

    Як відомо, траса М-01 Київ – Чернігів взяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП «Нові Яриловичі» і йшли в наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань.

    Дорога М-01 – це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. Після деокупації області проводяться окремі роботи з відновлення проїзду.

    Наразі на цій трасі:

    • збудована одна тимчасова об’їзна дорога біля невеликого мосту;
    • відремонтований один невеликий міст;
    • проведений розбір завалів великого мосту через р. Десна на об’їзній Чернігова, робиться проєкт ремонту;
    • планується відкриття руху по південному під’їзду до Чернігова через понтон.

    До слова, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Теги: росія окупанти дороги війна Чернігівщина ремонт Укравтодор Україна міст окупація #stoprussia
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    Дорожники відремонтували міст на трасі, якою окупанти вдерлись в Україну (фото)