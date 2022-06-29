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    Новини

    Руйнування мосту на Київщині: є загиблий і поранені (фото)

    За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна - Руйнування мосту на Київщині: є загиблий і поранені (фото)
    За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна
    фото: Володимир Підкурганний/Facebook

    На автодорозі Київ – Іванків поблизу селища Демидів рух транспорту перекрито в обидва напрямки

    У результаті руйнування мосту через річку Ірпінь біля села Демидів Вишгородського району на Київщині одна людина загинули і двоє зазнали поранень. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

    «За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога», – йдеться в повідомленні.

    На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

    Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.

    Як повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області, перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ - Іванків поблизу села Демидів.

    Раніше стало відомо, що блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина.

    Теги: вибух росія окупанти дороги війна Київщина міст
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    Руйнування мосту на Київщині: є загиблий і поранені (фото)