Руйнування мосту на Київщині: є загиблий і поранені (фото)

За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна

На автодорозі Київ – Іванків поблизу селища Демидів рух транспорту перекрито в обидва напрямки

У результаті руйнування мосту через річку Ірпінь біля села Демидів Вишгородського району на Київщині одна людина загинули і двоє зазнали поранень. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області, перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ - Іванків поблизу села Демидів.

Раніше стало відомо, що блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина.