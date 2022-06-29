На Київщині удар блискавки зруйнував міст
В'їзд до села Демидів наразі заблокований
На Київщині блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. Про це повідомив депутат Димерської селищної ради Володимир Підкурганний.
«У зв’язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий», – зазначив Підкурганний.
За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина, наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Відомо, що у Києві через сильну зливу затопило вулиці повалило дерева.
Також ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.
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