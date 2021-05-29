У Конго за день стався 61 землетрус

Кратер вулкана продовжує руйнуватися, що сприяє землетрусам і викидам попелу

Сейсмологи з Демократичної Республіки Конго заявили про 61 землетрус за останні 24 години навколо вулкана на горі Ньїрагонго, який вивергався тиждень тому.

Про це повідомляє CNN.

Вчені повідомили, що кратер вулкана «продовжує руйнуватися, що сприяє землетрусам і викидам попелу, які видно з Гоми, міста, яке розташоване під вулканом».

Близько 400 тисяч осіб з мільйона жителів покинули Гому, оскільки влада попередила про ймовірність другого виверження.

Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці сусідньої Руанди – Кігалі, більш ніж за 100 км від вулкана в національному парку Вірунга.

Зазначимо, сьогодні неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

Минулого тижня Ньїрагонго вивергнув річки лави, що забрало життя майже трьох десятків людей і зруйнувало будинки близько 20 000 людей. Десятки тисяч людей втекли з Гоми минулої суботи ввечері, але багато хто повернувся, коли виверження закінчилося. За словами губернатора Тео Нгвабідже, близько 10 000 людей знайшли притулок в Букаву на південному березі озера Ківу, багато хто з них – у прийомних сім'ях.

За словами журналіста AFP, в суботу в Гомі було тихо, з невеликими підземними поштовхами, які в середньому тривали один раз на годину.

У звіті, опублікованому в п'ятницю після того, як експерти провели оцінку ризику на вершині вулкану, говориться, що «сейсмічність і деформація грунту продовжують вказувати на присутність магми під районом Гоми, з розширенням під озером Ківу».

Люди повинні зберігати пильність і прислухатися до зведень новин, оскільки ситуація «може швидко змінитися», попереджається у документі. Вчені попереджають про потенційно катастрофічний сценарій – виверження можуть отруїти цей район вуглекислим газом. Вулканологи припускають таку можливість у випадку виверження під озером. Це може вивільнити сотні тисяч тонн вуглекислого газу, який наразі розчинений в глибині води.

Газ підніметься на поверхню озера, утворюючи невидиму хмару, яка буде затримуватися на рівні землі і витісняти кисень, викликаючи задуху, небезпечну для життя.

Також минулого тижні були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.