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    Гроза, град і шквали. У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

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    Пориви вітру та сильний дощ очікуються в Києві - Гроза, град і шквали. У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки
    Пориви вітру та сильний дощ очікуються в Києві
    Фото з відкритих джерел

    На Київ насувається негода

    До кінця доби 28 травня в Києві очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу:

    • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
    • якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

    Основні рекомендації під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

    27 травня по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода дощ
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    Гроза, град і шквали. У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки