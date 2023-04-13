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«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн

Екологічна інспекція провела ребрендинг. Але він чомусь обурив мережу

У Державній екологічній інспекції України затверджено «Гімн екологічного інспектора» в рамках Стратегії реформування державного управління на 2022-2025 роки. Про це йдеться на Facebook сторінці Державної екологічної інспекції України.

«Ця ініціатива була запроваджена з метою виховання патріотизму та популяризації державної служби.
Сьогодні під час загальних зборів трудового колективу Держекоінспекції одноголосно підтримали затвердження нового бренду інспекції», – йдеться в повідомленні.

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«Гімн екологічного інспектора» планується виконувати під час проведення офіційних церемоній та інших заходів Держекоінспекції після виконання Державного Гімну України. 

«Ця ініціатива допоможе налагодити позитивний імідж Держекоінспекції та привернути увагу до важливої роботи інспекторів з охорони навколишнього середовища. А також стане символом патріотизму та сприятиме вихованню свідомих громадян, які звертають увагу на важливість збереження навколишнього середовища», – вважають у Державній екологічній інспекції України. Вочевидь для того, аби суспільство співало разом із інспекторами вони навіть оприлюднили ноти свого музичного твору.

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Втім, користувачі мережі не оцінили музичних смаків чиновників, і відверто розкритикували гімн. Так, користувач Павло Козенко написав: «Це ж реально хтось там в екоінспекції замість того, щоб займатися роботою сидів, слова і музику писав і тепер це подають як досягнення. І це все за кошти платників податків. Нижче гарно написали що вам треба зробити (і цього ви не робите) замість того щоб пісеньки співати, чи ви на Євробачення зібрались?».

А Ольга Пилянкевич зазначила наступне: «Ну, 95 квартал обійшли безглуздістю текста! Вітаю! Для довершення картини чиновницького маразму пропоную співати всім чиновникам ДЕІ, вишукавшись по берегам смердючого Дніпра! Може тоді захочуть перевірити, хто, що і навіщо скидає в Дніпро!». 

«Справжній гімн екологів України має починатись зі слів: «Українці, бережіть наші ліси, ріки та моря! Бо скоро ніде буде мskля ані повісити, ані втопити». Ну, тільки завіршувати треба і на музику покласти», – написала Тетяна Іваневич. 

Зазначимо, Державна екологічна інспекція України заявила, що кошти на створення Гімну не витрачались, він створений безоплатно.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку працівниці кафе «Базилік» заспівали гімн України. Через це їх звільнили та змусили вибачатися на камеру, повідомляють місцеві Telegram-канали. Дівчата зняли відео, як співають на роботі гімн України, а згодом було опубліковано ще одне відео з їхнім вибаченням за те, що слухали гімн України у тимчасово окупованому Донецьку.

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