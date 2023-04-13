«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн

Екологічна інспекція провела ребрендинг. Але він чомусь обурив мережу

У Державній екологічній інспекції України затверджено «Гімн екологічного інспектора» в рамках Стратегії реформування державного управління на 2022-2025 роки. Про це йдеться на Facebook сторінці Державної екологічної інспекції України.

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«Ця ініціатива була запроваджена з метою виховання патріотизму та популяризації державної служби.

Сьогодні під час загальних зборів трудового колективу Держекоінспекції одноголосно підтримали затвердження нового бренду інспекції», – йдеться в повідомленні.

«Гімн екологічного інспектора» планується виконувати під час проведення офіційних церемоній та інших заходів Держекоінспекції після виконання Державного Гімну України.

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«Ця ініціатива допоможе налагодити позитивний імідж Держекоінспекції та привернути увагу до важливої роботи інспекторів з охорони навколишнього середовища. А також стане символом патріотизму та сприятиме вихованню свідомих громадян, які звертають увагу на важливість збереження навколишнього середовища», – вважають у Державній екологічній інспекції України. Вочевидь для того, аби суспільство співало разом із інспекторами вони навіть оприлюднили ноти свого музичного твору.

Втім, користувачі мережі не оцінили музичних смаків чиновників, і відверто розкритикували гімн. Так, користувач Павло Козенко написав: «Це ж реально хтось там в екоінспекції замість того, щоб займатися роботою сидів, слова і музику писав і тепер це подають як досягнення. І це все за кошти платників податків. Нижче гарно написали що вам треба зробити (і цього ви не робите) замість того щоб пісеньки співати, чи ви на Євробачення зібрались?».

А Ольга Пилянкевич зазначила наступне: «Ну, 95 квартал обійшли безглуздістю текста! Вітаю! Для довершення картини чиновницького маразму пропоную співати всім чиновникам ДЕІ, вишукавшись по берегам смердючого Дніпра! Може тоді захочуть перевірити, хто, що і навіщо скидає в Дніпро!».

«Справжній гімн екологів України має починатись зі слів: «Українці, бережіть наші ліси, ріки та моря! Бо скоро ніде буде мskля ані повісити, ані втопити». Ну, тільки завіршувати треба і на музику покласти», – написала Тетяна Іваневич.

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Зазначимо, Державна екологічна інспекція України заявила, що кошти на створення Гімну не витрачались, він створений безоплатно.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку працівниці кафе «Базилік» заспівали гімн України. Через це їх звільнили та змусили вибачатися на камеру, повідомляють місцеві Telegram-канали. Дівчата зняли відео, як співають на роботі гімн України, а згодом було опубліковано ще одне відео з їхнім вибаченням за те, що слухали гімн України у тимчасово окупованому Донецьку.