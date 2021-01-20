ДТП на Яворівському полігоні: стало відомо про стан постраждалих військових

У лікарні після ДТП перебуває вісім постраждалих

Більше за всіх постраждав 37-річний водій, у якого перелом кінцівки з відкритою раною

Військовослужбовці, які постраждали в ДТП на Яворівському полігоні у Львівській області, госпіталізовані і отримали медичну допомогу. У лікарні перебуває вісім постраждалих.

Про це повідомив заступник начальника військово-медичного центру Західного регіону Володимир Княгиницький.

«Стан у всіх задовільний. Вчора троє були середньої тяжкості, але без загрози для життя. Серед них – дві жінки. Одну терміново прооперували напередодні, тому що вона мала неврологічні прояви, переломи хребців і вимагала ургентної операції хребта. Другу жінку, теж з переломами хребців, прооперували сьогодні, її стан задовільний», – повідомив Княгиницький.

За його словами, більше за всіх постраждав 37-річний водій, у якого перелом кінцівки з відкритою раною.

«Йому зробили вчора кілька операцій, але це ще не закінчення, далі будуть проводити поетапні операції з відновлення і реабілітації», – зазначив медик.

Також він додав, що в інших постраждалих у ДТП переломи ключиць. Пацієнтів готують до операції. Ще у двох діагностовано струс головного мозку.

Особи, які потрапили в ДТП, –військовослужбовці різного віку, з різних регіонів країни, які приїхали на перепідготовку. Вони їхали від місця навчання на постійне місце дислокації.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали.

Джерело: Кореспондент.net