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    Події в Україні

    ДТП на Яворівському полігоні: стало відомо про стан постраждалих військових

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    <p>У лікарні після ДТП перебуває вісім постраждалих</p> - ДТП на Яворівському полігоні: стало відомо про стан постраждалих військових

    У лікарні після ДТП перебуває вісім постраждалих

    Більше за всіх постраждав 37-річний водій, у якого перелом кінцівки з відкритою раною

    Військовослужбовці, які постраждали в ДТП на Яворівському полігоні у Львівській області, госпіталізовані і отримали медичну допомогу. У лікарні перебуває вісім постраждалих.

    Про це повідомив заступник начальника військово-медичного центру Західного регіону Володимир Княгиницький.

    «Стан у всіх задовільний. Вчора троє були середньої тяжкості, але без загрози для життя. Серед них – дві жінки. Одну терміново прооперували напередодні, тому що вона мала неврологічні прояви, переломи хребців і вимагала ургентної операції хребта. Другу жінку, теж з переломами хребців, прооперували сьогодні, її стан задовільний», – повідомив Княгиницький.

    За його словами, більше за всіх постраждав 37-річний водій, у якого перелом кінцівки з відкритою раною.

    «Йому зробили вчора кілька операцій, але це ще не закінчення, далі будуть проводити поетапні операції з відновлення і реабілітації», – зазначив медик.

    Також він додав, що в інших постраждалих у ДТП переломи ключиць. Пацієнтів готують до операції. Ще у двох діагностовано струс головного мозку.

    Особи, які потрапили в ДТП, –військовослужбовці різного віку, з різних регіонів країни, які приїхали на перепідготовку. Вони їхали від місця навчання на постійне місце дислокації.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали.

    Джерело: Кореспондент.net

    Теги: ДТП Львівщина водій військові лікарня
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