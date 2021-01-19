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    У Києві на «зебрі» автомобіль збив жінку (відео)

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    Автомобіль здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході - У Києві на «зебрі» автомобіль збив жінку (відео)
    Автомобіль здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході
    Фото: скріншот відео

    Жінка переходила дорогу на дозволений сигнал світлофора

    Сьогодні, 19 січня, у Києві сталася чергова дорожньо-транспортна пригода з наїздом на пішохода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, на вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

    Жінку шпиталізували до медичного закладу.

    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події.

    Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль жінка
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