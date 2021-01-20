На великій магістралі в Києві не розминулись бус і позашляховик (відео)
У ДТП ніхто не постраждав
У вівторок, 19 січня, пізно ввечері на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась біля повороту на Мисливський провулок.
Тут зіткнулися бус Volkswagen і позашляховика Toyota.
У ДТП обійшлося без постраждалих. Але автомобілі отримали серйозні пошкодження.
Інформація про причини ДТП встановлюється.
На місці автопригоди працювали правоохоронці.
Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.
Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.