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    Новини

    На великій магістралі в Києві не розминулись бус і позашляховик (відео)

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    У позашляховика розбита задня частина авто - На великій магістралі в Києві не розминулись бус і позашляховик (відео)
    У позашляховика розбита задня частина авто
    Фото: скріншот відео

    У ДТП ніхто не постраждав

    У вівторок, 19 січня, пізно ввечері на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась біля повороту на Мисливський провулок.

    Тут зіткнулися бус Volkswagen і позашляховика Toyota.

    У ДТП обійшлося без постраждалих. Але автомобілі отримали серйозні пошкодження.

    Інформація про причини ДТП встановлюється.

    На місці автопригоди працювали правоохоронці.

    Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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