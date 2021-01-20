На великій магістралі в Києві не розминулись бус і позашляховик (відео)

У ДТП ніхто не постраждав

У вівторок, 19 січня, пізно ввечері на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась біля повороту на Мисливський провулок.

Тут зіткнулися бус Volkswagen і позашляховика Toyota.

У ДТП обійшлося без постраждалих. Але автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Інформація про причини ДТП встановлюється.

На місці автопригоди працювали правоохоронці.

Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.