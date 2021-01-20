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    «Пасажирів із кузова порозкидало». На Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали (фото)

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    Вісім військовослужбовців госпіталізували - «Пасажирів із кузова порозкидало». На Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали (фото)
    Вісім військовослужбовців госпіталізували
    Фото з сайту Патріоти України

    Водій не впорався з керуванням, машина з'їхала у кювет і перекинулася на бік

    На Львівщині у районі Яворівського полігону 19 січня перекинулася вантажівка з військовослужбовцями, постраждали 13 осіб. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Зазначається, що в автомобілі перебував 31 військовий, вісім з них госпіталізували.

    19 січня військовий вантажний автомобіль марки «КРАЗ 5233» під керуванням водія-військовослужбовця за контрактом, жителя Хмельницької області 1983 року народження, при переміщенні з планових занять у селі Старичі, на спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїжджої частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік», ‒ йдеться у повідомленні.

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    «Пасажирів із кузова порозкидало». На Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали (фото)
    «Пасажирів із кузова порозкидало». На Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали (фото)
    «Пасажирів із кузова порозкидало». На Львівщині перекинулася вантажівка з військовими, 13 з них постраждали (фото)

    Як зазначається, під час ДТП у військовому вантажному автомобілі загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 знаходились у кузові автомобіля, троє ‒ перебували в кабіні автомобіля (водій та два пасажири).

    «Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них вісім осіб госпіталізовано, п’ять осіб оглянуто та відпущено у розташування військової частини. Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались», ‒ додали у департаменті.

    Як повідомлялося 19 січня, у Києві на «зебрі» автомобіль збив жінку (відео).

    Обставини події встановлюються.

    Теги: ДТП Львівщина вантажівки водій військові автомобіль
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