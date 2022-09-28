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НАБУ завершило слідство у справі нардепа Трухіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ завершило слідство у справі нардепа Трухіна
У серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП
фото з відкритих джерел

Сьогодні стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою народного депутата Олександра Трухіна у спробі підкупу поліцейських. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що сьогодні стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду. Дії Трухіна кваліфікували за статтею про пропозицію неправомірної вигоди (ч.1 ст.369 КК України).

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яка сталася за його участю.

«Лояльність правоохоронців підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сам по собі факт такої пропозиції, незалежно від запропонованої суми, є карним корупційним злочином», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

7 вересня спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну через ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

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Теги: НАБУ САП розслідування ДТП

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