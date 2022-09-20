Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП

Сума застави становить 49,6 тис. грн

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 20-го вересня, обрав народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави на суму у 49,6 тис. грн. Про це повідомляє Watchers.Media

Відповідне рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк.

Нагадаємо, 7 вересня спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну через ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Нагадаємо, у лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).