Головна Країна Політика
search button user button menu button

Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
фото: bbc.com

Сума застави становить  49,6 тис. грн

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 20-го вересня, обрав народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави на суму у 49,6 тис. грн. Про це повідомляє Watchers.Media

Відповідне рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк.

Нагадаємо, 7 вересня спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну через ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Нагадаємо, у лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

Читайте також: ДТП за участю нардепа Трухіна. ДБР показало свої відеодокази
Теги: відео гроші прокуратура суддя аварія ДТП депутат

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп-«слуга» пропонував поліцейським «150 тисяч», аби ті його відпустили до лісу з місця ДТП
«Ребята, прошу, відпустіть». Як суди карають «послідовників» нардепа Трухіна? Право
17 лютого, 13:45
Правоохоронці ще пів року тому могли сказати, чи був Трухін за кермом
Більшість українців вважають, що за Трухіна має відповідати Зеленський – опитування КМІС
17 лютого, 12:14
Нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Трухін каже, що продовжить працювати у парламенті попри скандал із ДТП 
Скандальний нардеп Трухін не збирається складати мандат, бо «не все виконав»
15 лютого, 19:05

Політика

Окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області
Окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
Кабмін пропонує дозволити співпрацю з окупаційними адміністраціями: подробиці
Кабмін пропонує дозволити співпрацю з окупаційними адміністраціями: подробиці
Колаборант Сальдо оголосив про «референдум» на Херсонщині
Колаборант Сальдо оголосив про «референдум» на Херсонщині
Чим мобілізація у Росії корисна для України: пояснення розвідки
Чим мобілізація у Росії корисна для України: пояснення розвідки
Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії
Держбюджет-2023: скільки коштів отримають партії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
86K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
55K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
48K
Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)
43K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
33K
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту