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    Два нові аеропорти з’являться на Донбасі: де саме й коли

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    Маріупольський аеропорт зараз не працює - Два нові аеропорти з’являться на Донбасі: де саме й коли
    Маріупольський аеропорт зараз не працює
    Фото з Вікіпедії

    Один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом, а другий – в районі Краматорська і Слов'янська

    Для відновлення авіасполучення на Донбасі побудують два нові аеропорти, в районі яких саме міст – це остаточно затвердять наступного тижня. Про це 2 жовтня під час виїзної наради парламентської фракції «Слуга народу» в Трускавці повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає телеканал «Дом».

    Міністр нагадав, що до 2014 року на сході України діяли три аеропорти – в Донецьку, Маріуполі та Луганську.

    За його словами, нині один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом.

    «Це приблизно 30 км від Маріуполя і 20 км до Бердянська. Ми зараз точку погоджуємо з Генштабом Збройних сил України, остання нарада у нас була на цьому тижні», – сказав Кубраков.

    Другий аеропорт, зазначив міністр, буде в районі Краматорська і Слов'янська – можливо, навіть у Святогірську.

    «Є пропозиція – Святогірськ. Може бути там, якщо буде розв'язано питання з релігійними громадами (зі Святогірською лаврою)», – сказав він.

    Кубраков додав, що наступного тижня відбудеться нарада, на якій остаточно визначать місця для будівництва аеропортів.

    «Якщо з місцями визначимося, то за два роки ми їх збудуємо», – запевнив міністр.

    Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляв, що для забезпечення ефективної логістики в Донецькій області необхідно побудувати два аеропорти – в Маріуполі та Краматорську.

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    Теги: міністр аеропорт Олександр Кубраков
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    Два нові аеропорти з’являться на Донбасі: де саме й коли