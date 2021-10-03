Два нові аеропорти з’являться на Донбасі: де саме й коли

Один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом, а другий – в районі Краматорська і Слов'янська

Для відновлення авіасполучення на Донбасі побудують два нові аеропорти, в районі яких саме міст – це остаточно затвердять наступного тижня. Про це 2 жовтня під час виїзної наради парламентської фракції «Слуга народу» в Трускавці повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає телеканал «Дом».

Міністр нагадав, що до 2014 року на сході України діяли три аеропорти – в Донецьку, Маріуполі та Луганську.

За його словами, нині один аеропорт планують побудувати між Маріуполем і Бердянськом.

«Це приблизно 30 км від Маріуполя і 20 км до Бердянська. Ми зараз точку погоджуємо з Генштабом Збройних сил України, остання нарада у нас була на цьому тижні», – сказав Кубраков.

Другий аеропорт, зазначив міністр, буде в районі Краматорська і Слов'янська – можливо, навіть у Святогірську.

«Є пропозиція – Святогірськ. Може бути там, якщо буде розв'язано питання з релігійними громадами (зі Святогірською лаврою)», – сказав він.

Кубраков додав, що наступного тижня відбудеться нарада, на якій остаточно визначать місця для будівництва аеропортів.

«Якщо з місцями визначимося, то за два роки ми їх збудуємо», – запевнив міністр.

Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляв, що для забезпечення ефективної логістики в Донецькій області необхідно побудувати два аеропорти – в Маріуполі та Краматорську.

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