«Бориспіль» увійшов до рейтингу найефективніших аеропортів Європи

Пасажиропотік у «Бориспілі» відновлюється після різкого скорочення через пандемію

У рейтингу аеропортів Європи з пасажиропотоком від 10 до 25 мільйонів пасажирів Міжнародний аеропорт «Бориспіль» посів четверте місце. Про це йдеться у звіті за липень 2021 року, який опублікувала Міжнародна рада аеропортів, повідомляє пресслужба «Борисполя».

Звіт АСІ Europe за липень 2021 року

«Пасажиропотік відновлюється, і ми щодня бачимо позитивну динаміку трафіка. Команда аеропорту активно працює над залученням нових авіакомпаній та покращенням сервісів аеропорту. Так, цього місяця розпочала польоти до нас авіакомпанія Eurowings та 26 вересня після довготривалої перерви відновить польоти Uzbekistan Airways. Тому чергове потрапляння до авторитетних рейтингів – закономірне», – зазначив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.

Нагадаємо, що аеропорт «Бориспіль» увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів згідно зі звітом АСІ Europe за чотири місяці 2021 року.

Також цьогоріч «Бориспіль» увійшов до рейтингу The World’s Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п’яте місце серед кращих аеропортів Східної Європи.

У липні 2021 року Наглядова рада держпідприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора.