Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва

В аеропорту Бориспіль радо зустріли перший рейс Uzbekistan Airways водяною аркою та запрошенням до України

В аеропорту Бориспіль радо зустріли перший рейс Uzbekistan Airways водяною аркою та запрошенням до України

Рейси виконуватимуться один раз на тиждень – у неділю

Узбецька державна авіакомпанія Uzbekistan Airways відновила польоти за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент після шестирічної перерви, повідомляє Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Рейси виконуватимуться один раз на тиждень, у неділю.

Вартість квитків стартує від $189 в один бік.

Як повідомляла Uzbekistan Airways в 2015 році, польоти припинили «в зв'язку з відсутністю домовленостей між Авіаційними владою Узбекистану і України щодо експлуатації договірних авіаліній».

З Києва до Ташкента також виконують рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і SkyUp.