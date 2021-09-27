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    Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва

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    В аеропорту Бориспіль радо зустріли перший рейс Uzbekistan Airways водяною аркою та запрошенням до України - Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва
    В аеропорту Бориспіль радо зустріли перший рейс Uzbekistan Airways водяною аркою та запрошенням до України
    фото: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

    Рейси виконуватимуться один раз на тиждень – у неділю

    Узбецька державна авіакомпанія Uzbekistan Airways відновила польоти за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент після шестирічної перерви, повідомляє Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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    Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва
    Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва
    Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва

    Рейси виконуватимуться один раз на тиждень, у неділю.

    Вартість квитків стартує від $189 в один бік.

    Як повідомляла Uzbekistan Airways в 2015 році, польоти припинили «в зв'язку з відсутністю домовленостей між Авіаційними владою Узбекистану і України щодо експлуатації договірних авіаліній».

    З Києва до Ташкента також виконують рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і SkyUp.

    Теги: Аеропорт Бориспіль МАУ аеропорт авіаперевезення Узбекистан
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    Компанія Uzbekistan Airways відновила польоти до Києва