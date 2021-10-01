  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Wizz Air з 16 грудня почне літати за новим маршрутом Київ-Стокгольм Скавста - Напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма
    Wizz Air з 16 грудня почне літати за новим маршрутом Київ-Стокгольм Скавста
    фото з відкритих джерел

    Рейси будуть виконуватися щочетверга і щонеділі, ціни на квитки стартують від 24,99 євро

    Європейський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма (Швеція). Як повідомляє пресслужба компанії, польоти розпочнуться з 16 грудня 2021 року.

    Рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста. Ціни на квитки стартують від 809 гривень або 25,99 євро і вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com і в мобільному додатку Wizz.

    «Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з'єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв'язок зміцнить культурні та економічні зв'язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами», – зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

    Зазначимо, що українські авіакомпанії у серпні майже повернули докризове число рейсів. Міжнародні авіакомпанії відновили свої показники до 70% від докризового рівня і зробили в останньому місяці літа понад 18,5 тис. польотів в українському повітряному просторі.

    Крім того, цієї осені SkyUp запустив новий рейс до Польщі.

    Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

    Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

    Теги: Швеція Київ Wizz Air аеропорт авіаперевезення SkyUp авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма