Напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма

Рейси будуть виконуватися щочетверга і щонеділі, ціни на квитки стартують від 24,99 євро

Європейський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма (Швеція). Як повідомляє пресслужба компанії, польоти розпочнуться з 16 грудня 2021 року.

Рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста. Ціни на квитки стартують від 809 гривень або 25,99 євро і вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com і в мобільному додатку Wizz.

«Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з'єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв'язок зміцнить культурні та економічні зв'язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами», – зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

Зазначимо, що українські авіакомпанії у серпні майже повернули докризове число рейсів. Міжнародні авіакомпанії відновили свої показники до 70% від докризового рівня і зробили в останньому місяці літа понад 18,5 тис. польотів в українському повітряному просторі.

Крім того, цієї осені SkyUp запустив новий рейс до Польщі.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.