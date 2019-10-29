Аеропорт «Львів» можуть передати у концесію



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В Україні є лише два державні аеропорти – «Бориспіль» і «Львів»

Міністерство інфраструктури розглядає можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту «Львів».

Про це заявив журналістам в кулуарах Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Серед державних аеропортів у нас тільки два – «Бориспіль» і «Львів». Найдоцільніше говорити спочатку про концесію «Львова», - сказав міністр.

Криклій додав, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» вже має власну стратегію з розвитку, яку також необхідно враховувати, адже вона успішно виконується силами самого аеропорту.