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    Аеропорт «Львів» можуть передати у концесію

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    Аеропорт «Львів» можуть передати у концесію

    В Україні є лише два державні аеропорти – «Бориспіль» і «Львів»

    Міністерство інфраструктури розглядає можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту «Львів».

    Про це заявив журналістам в кулуарах Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Серед державних аеропортів у нас тільки два – «Бориспіль» і «Львів». Найдоцільніше говорити спочатку про концесію «Львова», - сказав міністр.

    Криклій додав, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» вже має власну стратегію з розвитку, яку також необхідно враховувати, адже вона успішно виконується силами самого аеропорту.

    Він зауважив, що у концесії дуже проста формула: якщо проєкт проблемний або збитковий, його можна передавати на дуже вигідних умовах концесіонеру, під зобов'язання збільшити транспортний потік.

    «Якщо ж це прибуткова діяльність, як у випадку з «Борисполем», то питання неоднозначне. Тому що «Бориспіль» в середньому зростає за пасажиропотоком на 15-20% щорічно... Якщо якийсь інвестор готовий взяти на себе зобов'язання в два або в три рази швидше нарощувати пасажиропотік, тоді вже можна говорити. Але я не впевнений, що хтось візьме на себе такі зобов'язання», - пояснив Криклій.

    міністр Львів аеропорт
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