Аеропорт «Львів» можуть передати у концесію
В Україні є лише два державні аеропорти – «Бориспіль» і «Львів»
Міністерство інфраструктури розглядає можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту «Львів».
Про це заявив журналістам в кулуарах Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Серед державних аеропортів у нас тільки два – «Бориспіль» і «Львів». Найдоцільніше говорити спочатку про концесію «Львова», - сказав міністр.
Криклій додав, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» вже має власну стратегію з розвитку, яку також необхідно враховувати, адже вона успішно виконується силами самого аеропорту.
«Якщо ж це прибуткова діяльність, як у випадку з «Борисполем», то питання неоднозначне. Тому що «Бориспіль» в середньому зростає за пасажиропотоком на 15-20% щорічно... Якщо якийсь інвестор готовий взяти на себе зобов'язання в два або в три рази швидше нарощувати пасажиропотік, тоді вже можна говорити. Але я не впевнений, що хтось візьме на себе такі зобов'язання», - пояснив Криклій.