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Джонсон знову пройшовся Хрещатиком і замилував мережу (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Джонсон знову пройшовся Хрещатиком і замилував мережу (фото, відео)
Перед цим прем’єр-міністр приїздив у Київ 9 квітня 
фото: Оbozrevatel

Українці шанують британського політика за постійну підтримку нашої держави

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із нагоди Дня Незалежності України 24 серпня знову завітав до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Лідери прогулялися столицею та знову, як і на початку квітня, завітали на Хрещатик. Також у День Незалежності України на Алеї Слави в Києві встановили табличку з іменем Бориса Джонсона.  

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Алею Сміливості було закладено за ініціативою глави держави до 31-ї річниці незалежності України. 
Місце обрано невипадково, бо саме на площі Конституції навпроти Верховної Ради народилася сучасна незалежна Україна. Тепер на цій Алеї буде вказано імена наших партнерів, які надають Україні підтримку з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні в Києві та багатьох областях України лунали сигнали повітряної тривоги, а силовики та військові готувалися до можливого посилення обстрілів з боку російських загарбників.

Крім того, сьогодні на спільній прес-конференції у Києві український лідер вручив британському прем'єру орден.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну із Днем Незалежності. З нагоди свята Джонсон оприлюднив відеозвернення до українців

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Теги: Київ День Незалежності Володимир Зеленський Борис Джонсон

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