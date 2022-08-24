«Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе»: привітання Бориса Джонсона

Британський прем’єр переконаний, що Україна пройде через випробування війною і здобуде перемогу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну із Днем Незалежності. З нагоди свята Джонсон оприлюднив відеозвернення до українців.

«Сьогодні незалежність України знову під загрозою, і її народ бореться зі сталлю та мужністю, щоб захистити свої домівки та свої сім'ї та зберегти право вирішувати свою долю у власній країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців», – заявив британський прем'єр.

Глава уряду Британії підкреслив, що скільки б часу не зайняла перемога у війні, його країна стоятиме на боці України і надаватиме всю можливу військову, економічну та гуманітарну підтримку.

«З 24 лютого ми поставили Україні більше оборонної зброї, ніж будь-яка інша європейська країна, включаючи майже 7 тис. протитанкових ракет. І ми прийняли понад 100 тис. наших українських друзів, щоб знайти безпеку тут, у Великій Британії. Одного разу Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли цей момент настане, а він настане, ми у Великій Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України», – підкреслив Джонсон.

Додамо, що на честь Дня Незалежності України Даунінг-стріт прикрасили соняшниками та блакитними і синіми гортензіями.

«Сполучене Королівство буде продовжувати підтримувати наших українських друзів – зараз і в майбутньому», – йдеться в повідомленні канцелярії прем'єра Британії в Twitter.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців із Днем Незалежності. Вона заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.