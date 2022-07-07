Борис Джонсон пішов у відставку. Чого тепер чекати Україні?

Причини для відставки Бориса Джонсона за мірками України – геть несуттєві

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про відставку з посад лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра. У країні буде створено тимчасовий уряд, який керуватиме державою до призначення нового Кабінету. При цьому поки що чинний прем’єр підкреслив: Великобританія і надалі підтримувати Україну «стільки, скільки знадобиться» незалежно від того, хто очолюватиме уряд Об’єднаного королівства.

Чутки про відставку Джонсона курсували давно, ще з минулого року. Проте «сипатися» уряд почив лише на початку липня. Загалом близько 50 працівників уряду заявили про небажання продовжувати працювати у команді Джонсона. Серед них кілька міністрів, зокрема глава мінфіну Ріші Сунак, очільник МОЗ та соціального забезпечення Саджид Джавід, міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс.

Великобританія є одним із найбільших союзників України у війні проти Росії. А президент Володимир Зеленський називає Бориса Джонсона «своїм другом». Чи відбудеться відставка Донсона й чого чекати Україні, якщо це відбудеться, – у матеріалі «Главкома».

Чому пішов Джонсон

Причин для відставки Бориса Джонсона накопичилося кілька. Причому вони не пов’язані між собою. І за мірками українського політикуму – вони геть несуттєві. Але в купі своїй у Великій Британії вони сильно били по рейтингу уряду та Консервативній партії, яку представляє Джонсон.

Перша – порушення закону самим Джонсоном. У розпал пандемії коронавірусу у травні 2021 року прем’єр влаштував вечірку у саду резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10 у центрі Лондона. Очевидці розповідали, що на вечірці були присутні близько 30 людей, ніхто з них не дотримувався карантинних обмежень. Сам Джонсон спочатку заперечував, що порушував карантинний режим, але згодом, у січні 2022 року, визнав свою помилку і перепросив за свій вчинок/

Друга – поведінка членів команди прем’єра і лояльність до порушників з його боку. Ось лише кілька прикладів. Знову ж під час пандемії коронавірусу помічник Бориса Джонсона Домінік Каммінгс поїхав з Лондона до батьків у графстві Дарем. Це попри заборону на пересування через карантин. Причому чиновник взяв із собою маленького сина і дружину, у якої були симптоми Covid-19. Попри вимогу опонентів звільнити соратника, Джонсон відмовився це зробити.

Останнім кричущим випадком порушень членів команди Джонсона стала історія із заступником голови партії консерваторів Крісом Пінчером, який також відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Він звільнився з посади заступника голови партії тиждень тому на тлі обвинувачень, що під час вечірки в елітному лондонському клубі «Карлтон» домагався до двох чоловіків. Ситуацію ускладнив той факт, що Джонсон, коли відбувалося призначення Пінчера на високу посаду в партії, знав про проблеми з репутацією соратника, але не завадив цьому кадровому рішенню. На момент призначення той уже був фігурантом парламентського розслідування, пов’язаного з домаганнями. Врешті Джонсон визнав, що призначення Пінчера було його помилкою.

Третя і найголовніша – падіння економіки і як наслідок популярності уряду та прем’єра у суспільстві. У вівторок, 5 липня, британський фунт стерлінгів упав по відношенню до долара до мінімальних показників за останні два роки. На тлі росту цін на газ як у Британії, так і в Європі, й політичний тиск всередині країни, економіка перебуває не у найкращому стані, зазначають експерти. Банк Англії також констатує, що економічні перспективи Британії та світу погіршилися. Регулятор закликав фінансові установи нарощувати резерви капіталу, щоб вони могли витримати цей шторм. На тлі погіршення економічних показників знижується й популярність Консервативної партії, яку представляє Борис Джонсон. Згідно з опитуванням Ipsos UK (22-29 червня), політична сила користується підтримкою лише 21% виборців — це найменший показник для консерваторів від 2011 року.

Джонсон ще може залишитися прем’єром. Які є варіанти?

Борис Джонсон виконуватиме свої обов’язки до призначення нового очільника Кабміну. Слід нагадати, що прем'єр-міністром, зазвичай, призначається лідер партії, що отримала більшість місць у палаті громад парламенту (нижній палаті). За його рекомендацією королева призначає інших членів уряду, як правило, з депутатів партії, що перемогла на виборах. Таким чином, членами уряду є депутати парламенту. У 2019 році після перемоги Консервативної партії на дострокових парламентських виборах з результатом 43,6%, уряд очолив її лідер Борис Джонсон. З того часу і опоненти Джонсона в його партії, і опозиція неодноразово закликали главу уряду піти у відставку. Окрім як за власним бажанням, таку процедуру також дозволяє запустити внутрішнє правило консерваторів. Так званий Комітет 1922 цієї партії може ініціювати вотум недовіри очільнику уряду. І він скористався цим правом 6 червня, коли відбулося таємне голосування серед парламентарів-консерваторів. Проте відставку Джонсона підтримала меншість. А це означає, згідно з правилами, що прем’єр отримав «імунітет» на один рік. Отже, де-юре Джонсон може спокійно пропрацювати очільником уряду і далі. Тим паче сам він ще кілька днів тому заявляв, що не збирається іти з посади прем’єра, а виконуватиме волю виборців. А вже 7 липня ситуація докорінно змінилася. Причина, вірогідно, у внутрішньопартійному тиску і падінні популярності Консервативної партії серед британців. Експерти, з якими говорив «Главком», схиляються до думки, що залишається вірогідність того, що як опоненти, так і прихильники Джонсона знайдуть компроміс, згідно з яким «найбільший друг» України протримається у своєму кріслі до жовтня цього року.

Три сценарії для Британії та України

Нині ЗМІ називають близько 10 кандидатур, які змагатимуться у Консервативній партії за крісло голови уряду. Усі вони мають своє ставлення до «українського питання».

Перший сценарій: залишиться усе, як є

Борис Джонсон залишається на посаді прем’єра принаймні до осені. Британія серед країн Європи найбільше допомогла Україні озброєннями. Прем’єр Джонсон має особистісний контакт із президентом Зеленським, що важливо для швидкості ухвалення рішень у питаннях допомоги України.

Другий сценарій: негативний

Главою уряду може стати Домінік Рааб. Нині він заступник прем’єра, міністр юстиції, фактично є другою людиною в уряді Джонсона. Рааб найбільш реальний кандидат на посаду прем’єра, якщо чинного главу уряду таки зможуть остаточно відставити. У самій Великобританії до нього неоднозначне ставлення. Рааб був фігурантом декількох гучних скандалів. Минулого року його обвинувачували в тому, що він не обговорив зі своїм колегою із Афганістану можливість термінової евакуації афганських перекладачів, які працювали на уряд Великобританії. Мовляв, Рааб кинув напризволяще цих людей після захоплення країни талібами і наразив їх на смерть. Ще один скандал, фігурантом якого став урдовець, був пов’язаний із Росією. У серпні минулого року британські ЗМІ опублікували інформацію про те, що Рааб отримав пожертву в розмірі 25 тис. фунтів стерлінгів від колишнього російського банкіра Дмитра Леуса, який керує благодійною організацією разом з британським головою російського товариства, якого обвинувачують у зв’язках з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тим не менше з початку повномасштабної агресії Росії проти України Рааб неодноразово робив жорсткі заяви щодо російських злочинів. Зокрема, він погрожував трибуналом російським офіцерам за виконання злочинних наказів, застерігав Росію від перетворення на міжнародного вигнанця. Та попри це Рааба називають найменш прийнятним для України варіантом, адже попри загальну проукраїнську риторику, він може більше зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем у країні.

Варіант третій: позитивний

Уряд можуть очолити міністр оборони Бен Воллес і очільниця МЗС Ліз Трасс. Вони найбільш прийнятні кандидатури у випадку заміни Бориса Джонсона. Насамперед тому, що вони очолюють відомства, які найбільше залучені до підтримки Україні на військовому і дипломатичному фронтах. Ці урядовці відвідували Київ, мають особисті контакти як з колегами із українського уряду, так і з президентом Володимиром Зеленським.

Серед інших кандидатів ЗМІ називають:

Джеремі Хант. Очолював Національну службу охорони здоров'я при прем’єрах Девіді Кемероні і Терезі Мей. Він виступає за Британію як частину ЄС;

Очолював Національну службу охорони здоров'я при прем’єрах Девіді Кемероні і Терезі Мей. Він виступає за Британію як частину ЄС; Том Тугендхат. Очолює парламентський Комітет у закордонних справах, є критиком Бориса Джонсона;

Очолює парламентський Комітет у закордонних справах, є критиком Бориса Джонсона; Пенні Мордаунт . Харизматична міністерка торгівлі, прихильниця Brexit;

. Харизматична міністерка торгівлі, прихильниця Brexit; Саджид Джавід , колишній міністр охорони здоров'я;

, колишній міністр охорони здоров'я; Надім Захаві , один з найбільш відданих соратників Бориса Джонсона. Під час пандемії коронавірусу займався вакцинацією, згодом став міністром освіти;

, один з найбільш відданих соратників Бориса Джонсона. Під час пандемії коронавірусу займався вакцинацією, згодом став міністром освіти; Ріші Сунак, екс-міністр фінансів. Оголосив про відставку два дні тому, добре знайомий із ситуацією в Україні, адже через Мінфін здійснюється підтримка нашої держави у війні з Росією.

«Борису Джонсону слід поборотися за посаду генсека НАТО»

Валерій Чалий заступник глави Адміністрації президента України (2014-2015), посол України у США (2015-2019)

Ми знаємо, що і парламент, і уряд Великобританії підтримують Україну. Але важливим є лідерство країни. Адже від того, хто буде в.о. або керівником уряду залежатиме багато. Для нас важливо, щоби увага Британії була більше зосереджена на зовнішній безпековій політиці, на ролі активного контриб’ютора у форматі Рамштайн-50 чи НАТО, ніж на внутрішніх політичних питаннях. Адже дуже багато уваги може бути спрямовано на внутрішню політичну кризу. Серед кандидатів-наступників Джонсона називають колишнього міністра оборони Бена Воллеса, нинішню міністерку закордонних справ Ліз Трасс. Якщо Джонсона таки звільнять, скоріше за все, виконувати обов’язки очільника уряду буде заступник прем’єра, нинішній міністр юстиції Домінік Рааб. Для України було би добре, якби до осені працював Борис Джонсон і його Кабінет зі змінами при підтримці парламенту. Це потрібно для того, щоби ті рішення, які ухвалюватимуться, були консолідованими. А далі потрібно, щоби наступний прем’єр продовжив цю лінію не тільки виходячи із загальної позиції країни, а й з особистої позиції. У нас часто можна чути, що «нас підтримує народ Британії». Так, це правда, але від того, хто очолює уряд дуже багато залежить. Мова і про структуру Кабінету, і про швидкість ухвалення рішень. А Борису Джонсону слід було би розглянути можливість поборотися за посаду генсека НАТО. Принаймні давно на цій позиції не було британців.

«Не бачу ризику зменшення підтримки України»

Павло Клімкін міністр закордонних справ України (2014-2019)

Не буде гірше Україні за іншого британського прем’єра з точки зору санкцій, постачань зброї. Але в Бориса є емоції, для нього питання підтримки України було своїм. Ми однозначно щось втрачаємо. Не якийсь рівень підтримки, а рівень емоцій. Тобто це здатність просувати рішення. Ви ж бачили, що спочатку були британські санкції, а потім запроваджував їх ЄС, або США. Зовсім інша ситуація буде, коли Британія ухвалюватиме рішення про санкції, умовно, разом із США. Так, це також сильно. Але коли в такому процесі є лідерство, то це насправді важливо. Так, Джонсон може і далі залишатися на посаді прем’єра до того моменту, як пройдуть змагання за нового лідера. Але в принципі під тягарем усіх цим проблем і відставок йому буде дуже складно показувати сильне лідерство. Зараз у змаганнях за прем’єрство братиме участь біля 10 осіб. Не скажу, що є більш і менш прийнятні для нас кандидати. Є люди, які краще нас знають, такі як Бен Воллес і Ліз Трасс, а є ті, які знають нас менше. Добре нас знає колишній міністр фінансів (Ріші Сунак), оскільки виділялися гроші для нас. Але це не критично, я не бачу ризику зменшення підтримки.

Михайло Глуховський, «Главком»