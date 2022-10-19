Відключення світла будуть почергові. «Укренерго» просить підготуватися

20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде обмеження постачання електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку. 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора», – зазначили в компанії.

Де саме і в який час будуть вимкненя, буде вказано на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). На сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів https://bit.ly/3ViLsMQ.

Відключення будуть почергові, причому тривалість черги визначатиме обленерго, але не більше чотирьох годин.

«Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня ми відновили енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр «Укренерго» не застосовував графіків примусових обмежень. Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано», – кажуть в компанії.

В «Укренерго» попередили, що погода погіршується і закликали подбати про те щоб до завтра, до 7:00 ранку, всі мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них.

Також компанія радить приготувати теплі шкарпетки і ковдри.

«Причина завтрашніх обмежень – дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно», – зазначили в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що усім регіонам України варто бути готовими до можливих відключень електропостачання, води та тепла після ударів по інфраструктурі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію.