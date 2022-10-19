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Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання: до чого готуватися українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання: до чого готуватися українцям
Учасники наради обговорили сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Зеленський: «Розглянуті необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів»   

Сьогодні, 19 жовтня, президент України провів стратегічну нараду щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення. Учасники обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

На зустрічі розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України. «Також розглянуті необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста – Росії», – йдеться у повідомленні.

Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання: до чого готуватися українцям фото 1

Учасники наради обговорили сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Були погоджені необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах. Також влада планує зупинитися на співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії. «Було поставлено завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію. 

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Теги: влада водопостачання населення президент Володимир Зеленський Укренерго енергетика

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