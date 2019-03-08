Білецький звинувачує владу у брехні щодо скандалу з «Укроборонпромом»



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Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

Десятки заводів у Східній Європі пропонують послуги ремонту і модернізації військової радянської техніки

В ексклюзивному інтерв’ю інформаційному ресурсу «Гордон» лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький пояснив, що заява оточення Порошенка для виправдання Свинарчуків є відвертою брехнею. У суботу 9 березня, о 12:00 на Майдані Незалежності, партія влаштовує «День Гніву» з цього приводу.

Напередодні Юрій Луценко заявив: «Напевно, всі знають, що є досить велика складність у ремонті бойової техніки підприємствами «Укроборонпрому». Велика кількість вузлів і агрегатів виробляється виключно в Російській Федерації і не може бути відтворена без мільярдних капіталовкладень на будь-яких підприємствах будь-якої частини світу. [...] У час війни для воюючої країни я вважаю це прийнятним».

Саме на це звернув увагу Андрій Білецький, та пояснив, чому влада знову обманює українців. За його словами, десятки заводів і підприємств у Східній Європі пропонують послуги ремонту і модернізації військової радянської техніки. Наприклад, Вітчизняне підприємство ТОВ «ДніпроСпецтех» вже протягом трьох років виготовляє та ремонтує деталі військових машин.

Персонал має значний досвід у виготовленні найбільш критичних комплектуючих складових для капітального ремонту БТР. Усього до української армії поставлено близько 50 мостів для БТР-70, БТР-80.

На своїй сторінці у Facebook директор «Дніпро Спецтеху» Олександр Носов написав: «Ми робили такі ексклюзивні речі! І на БТР, і на БМД. Те, чого в країні ніхто ніколи не робив раніше, навіть у СРСР. І ціна була нижчою за «пропорошенківських» злодіїв у кілька разів, а не у відсотках. Це все зафіксовано в договорах. Ніколи не було рекламацій, тільки подяки від вояків і прохання давати [запчастини] на періодичній основі. І що? Із 2016 року розпочався відкритий грабіж за «секретними» договорами закупівлі «контрабаса». І, відповідно, закриття національних чесних компаній, залякування їх, відведення їх від «Укропу» («Укроборонпрома»), недопуск чесних ні до тендерів, ні до інформації. Або гірше того – «банкрутували і погрожували». Зараз ми нічого не робимо для ВПК, тому що управлінці «Укроборонпрому» і МОУ засекретили всі потреби в техніці та озброєнні. Нічого не замовляють на ринку суттєвого. Тільки через секрет, тобто у своїх контрабандних фірм або злодіїв».

За словами Андрія Білецького, така ж цинічна брехня й щодо ембарго та відсутності ринку радянських запчастин або їхніх аналогів у Східній Європі. Десятки заводів і підприємств у Хорватії, Угорщині, Румунії, Польщі, Чехії, Болгарії пропонують співробітництво у сфері ремонту та модернізації військової техніки радянських зразків. У тому числі пропонується широкий вибір запчастин: як для танків, так і БТР, БМП.



«Однією рукою ви знищуєте національного виробника, спонукаєте його до банкрутства та блокуєте виходи на тендери, а іншою – залазите до кишені кожного українця. І після цього ви кажете, що немає альтернативи? Так ви її самі ж і вбили своїми власними руками», - каже лідер «Національного корпусу».