Колишній мер Самбора лягав під екскаватор, захищаючи свою самовільну врізку до каналізації (відео)

Тарас Копиляк був міським головою міста Самбір з 2010 до 2015 року

Експосадовець погрожував працівникам міськводоканалу фізичною розправою

Працівники Самбірського водоканалу виявили та ліквідували самовільну врізку торгівельного центру «Весна» в центральний колектор міста. Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

16 вересня, працівники підприємства виявили самовільну врізку каналізації ТВК «Весна» до центрального колектору по вул. Річній. На місце було викликано спецтехніку та працівників для ліквідації каналізаційних труб.

Повідомляється, що власник «Весни» Тарас Копиляк не надав жодних дозвільних документів та перешкоджав господарській діяльності комунального підприємства, а також погрожував розправою працівникам водоканалу.

За даним фактом Самбірським відділом поліції ГУНП у Львівській області було відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, що Тарас Копиляк у 2010-2015 роках був міським головою міста Самбір (Львівська область), але у 2015 році програв вибори Юрієві Гамару. У 2020 році безуспішно балотувався на посаду міського голови повторно.

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