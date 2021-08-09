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    В аквапарку Дніпра втопилася дитина

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    Деталі події з'ясовують - В аквапарку Дніпра втопилася дитина
    Деталі події з'ясовують
    Фото Інформатор

    Дев'ятирічний хлопчик потонув у басейні

    У Дніпрі в басейні аквапарку Happy Day потонула дитина. Його намагалися реанімувати інші відвідувачі і лікарі, але безрезультатно. Про це пише Інформатор з посиланням на представників закладу.

    Інцидент стався в неділю, 8 серпня. На місце події прибули два автомобілі швидкої медичної допомоги, проте врятувати хлопчика медикам не вдалося.

    За попередніми даними, дитина потонула у великому басейні розважального комплексу Happy Day.

    Наразі з'ясовуються всі обставини події.

    За даними видання «Наше місто», хлопчику було 9 років. Він приїхав в аквапарк разом з матір'ю.

    «Мати відлучилася і пішла в інший бік закладу. Зі слів працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано, його витягли і покликали медичний персонал», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності.

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    Теги: Дніпро місто
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    В аквапарку Дніпра втопилася дитина