Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води

75 тисяч мешканців міста постраждають внаслідок аварії

У Херсоні аварія на міському колекторі стала надзвичайною ситуацією. 75 тисяч мешканців міста можуть лишитися без води та каналізації.

Про це стало відомо з сайту Херсон Онлайн.

Через негоду ремонтникам не вдається знайти місце поломки. Глибина закладання труб – 8 метрів, аварійна ділянка – 37 метрів, а довжина колектора – 1080 метрів, що також ускладнює роботу фахівців.

Нагадаємо, раніше у Херсоні громада Православної церкви України встановила церкву з пінопласту. Священнослужителі пояснили, що це нова технологія будівництва – пізніше пінопласт оброблять щільною цементною оболонкою.

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