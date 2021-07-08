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    Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води

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    Негода заважає роботі ремонтників - Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води
    Негода заважає роботі ремонтників

    75 тисяч мешканців міста постраждають внаслідок аварії

    У Херсоні аварія на міському колекторі стала надзвичайною ситуацією. 75 тисяч мешканців міста можуть лишитися без води та каналізації.

    Про це стало відомо з сайту Херсон Онлайн.

    Через негоду ремонтникам не вдається знайти місце поломки. Глибина закладання труб – 8 метрів, аварійна ділянка – 37 метрів, а довжина колектора – 1080 метрів, що також ускладнює роботу фахівців.

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    Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води
    Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води
    Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води
    Фото з сайту міськради Херсона

    Нагадаємо, раніше у Херсоні громада Православної церкви України встановила церкву з пінопласту. Священнослужителі пояснили, що це нова технологія будівництва – пізніше пінопласт оброблять щільною цементною оболонкою.

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    Теги: аварія місто негода
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    Надзвичайна ситуація в Херсоні. Негода може лишити місто без каналізації та води