Задихнулася парами каналізації: Одеситка діставала телефон і упала у вигрібну яму

16-річну дівчинку без ознак життя виявили в середу, 7 липня

Правоохоронці кваліфікували смерть, як «нещасний випадок»

В Арцизі на Одещині жахлива трагедія. Загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася дістати телефон з туалету і впала у вигрібну яму, де задихнулася шкідливими випарами. Про це повідомляють в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

16-річну дівчинку без ознак життя виявили в середу, 7 липня, прямо у неї вдома у вигрібній ямі туалету.

«За попередньою інформацією правоохоронців територіального підрозділу поліції, які працювали на місці події, дівчина провалилася, коли намагалася дістати мобільний телефон, який випадково впустила, і задихнулася парами каналізаційних газів», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували смерть, як «нещасний випадок». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, в Одесі трагічно загинув генерал, який протистояв окупації Криму.

Раніше під Києвом двоє дітей впали у вигрібну яму дворого туалету старого дитячого табору. Діти циган, які приїхали в столицю незадовго до трагедії, гралися неподалік від даної території і попросилися у охоронця в туалет. Спочатку в каналізаційний отвір впав чотирирічний хлопчик, якого почала рятувати сестра, однак і вона впала в нечистоти.