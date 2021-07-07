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    Задихнулася парами каналізації: Одеситка діставала телефон і упала у вигрібну яму

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    16-річну дівчинку без ознак життя виявили в середу, 7 липня - Задихнулася парами каналізації: Одеситка діставала телефон і упала у вигрібну яму
    16-річну дівчинку без ознак життя виявили в середу, 7 липня
    Фото: Поліція Одещини

    Правоохоронці кваліфікували смерть, як «нещасний випадок»

    В Арцизі на Одещині жахлива трагедія. Загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася дістати телефон з туалету і впала у вигрібну яму, де задихнулася шкідливими випарами. Про це повідомляють в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

    16-річну дівчинку без ознак життя виявили в середу, 7 липня, прямо у неї вдома у вигрібній ямі туалету.

    «За попередньою інформацією правоохоронців територіального підрозділу поліції, які працювали на місці події, дівчина провалилася, коли намагалася дістати мобільний телефон, який випадково впустила, і задихнулася парами каналізаційних газів», – йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці кваліфікували смерть, як «нещасний випадок». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

    Нагадаємо, в Одесі трагічно загинув генерал, який протистояв окупації Криму.

    Раніше під Києвом двоє дітей впали у вигрібну яму дворого туалету старого дитячого табору. Діти циган, які приїхали в столицю незадовго до трагедії, гралися неподалік від даної території і попросилися у охоронця в туалет. Спочатку в каналізаційний отвір впав чотирирічний хлопчик, якого почала рятувати сестра, однак і вона впала в нечистоти.

    Теги: трагедія Одещина смерть
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    Задихнулася парами каналізації: Одеситка діставала телефон і упала у вигрібну яму