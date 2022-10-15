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У звільненому Лимані виявлено тіла ще шести вбитих окупантами жителів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У звільненому Лимані виявлено тіла ще шести вбитих окупантами жителів
Слідчі проводять ексгумацію тіл загиблих на Донеччині
фото: Нацполіція

Рашисти вбивають мирних мешканців Донеччини

У п’ятницю, 14 жовтня, російські окупанти вбили двох мирних жителів Бахмута на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще шестеро людей за минулу добу отримали поранення.

Крім того, у звільненому Лимані виявлено тіла ще шістьох цивільних, убитих рашистами під час окупації.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У звільненому Лимані виявлено тіла ще шести вбитих окупантами жителів фото 1

Як повідомлялося, слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині. Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи з ексгумації ще понад 120 цивільних.

Нагадаємо, триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Минулої доби Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

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Теги: Донеччина війна окупанти росія вбивство

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