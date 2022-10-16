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У Лимані виявлено нові тіла вбитих під час окупації

Дар'я Самборська
glavcom.ua
У Лимані виявлено нові тіла вбитих під час окупації
Наші захисники звільнили лиман 2 жовтня.
фото з відкритих джерел

У звільненому місті виявлено тіла ще шістьох вбитих окупантами цивільних

У звільненому Лимані Донецької області виявили тіла ще шістьох загиблих під час окупації російськими військами. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 15 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини – в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще шість цивільних, убитих росіянами під час окупації», – зазначив він.

За словами Кириленка, ще три людини в області за вчора отримали поранення.

У Лимані виявлено нові тіла вбитих під час окупації фото 1

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині. Тіла військових спрямовано до моргу і після встановлення причин смерті буде передано рідним для поховання. 

Відомо, що наші захисники звільнили лиман 2 жовтня.

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Теги: ЗСУ Лиман

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У Лимані виявлено нові тіла вбитих під час окупації

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